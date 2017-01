Werkstraf van 100 uren voor houden van hennepkwekerij

Een 50-jarige inwoonster van Harlingen heeft een werkstraf gekregen van honderd uren. Ze had een hennepkwekerij toen ze nog aan de Zeedijk in Tzummarum woonde. De kwekerij werd in 2015 opgerold na een anonieme tip. In de woning trof de politie 124 hennepplanten aan en 73 gram losse hennep. De stroom werd illegaal afgetapt.

De vrouw moet het geld dat ze verdiende met de kweek terugbetalen. Het gaat om een bedrag van meer dan 20.000 euro. De rechter gaat er vanuit dat de vrouw meerdere oogsten heeft gehad, waarvan één mislukte.