Groninger krijgt werkstraf voor mishandeling conducteur

Een man uit de Groningse plaats Glimmen heeft een werkstraf van dertig uren gekregen en twee weken voorwaardelijke celstraf. De man had een treinconducteur mishandeld. Hij zat in de trein van Groningen naar Leeuwarden, maar had geen kaartje. Toen een conductrice daar wat van zei, begon hij te schreeuwen en liep hij dreigend op de vrouw af. Een collega van de vrouw probeerde de man uit Glimmen tegen te houden, maar werd bij de keel gepakt.