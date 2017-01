David de Jong van Nieuwe Wegen: "Het sociale moet terug"

David de Jong is 26 jaar en studeert Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de NHL in Leeuwarden. Zijn ambitie is het contact tussen burger en politiek te herstellen. Die aansluiting missen de bestaande partijen, vindt hij. "Het sociale, het 'samen als Nederlanders', moet terugkomen, aldus De Jong.

De student wil graag de flexwet aanpassen en veranderingen doorvoeren in het onderwijs. Volgens hem is daar nog genoeg te verbeteren. Politieke ervaring heeft De Jong niet, maar dat ziet hij niet als nadeel. "Het kan een zwakte zijn, maar ik ben voor mijn studie met veel dingen bezig geweest in de maatschappij en weet wat er speelt in Nederland. Ik hoef niet alles om te gooien, maar wil graag kleine dingetjes veranderen."