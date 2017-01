Bij een brand in een garage in Joure is maandagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer had rook ingeademd en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De brandweer is met meerdere eenheden en een hoogwerker uitgereden om het vuur te bestrijden. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade aan de garage is.