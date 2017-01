Oosenbrug lijsttrekker Nieuwe Wegen, Monasch tweede op lijst

Jacques Monasch heeft maandagmiddag om 16.00 uur zijn kandidaten voor de politieke partij Nieuwe Wegen gepresenteerd in Den Haag. Lijsttrekker van de partij en nummer één op de lijst is Alfred Oosenbrug. Monasch, die uit Sneek komt, staat op nummer twee. De hoogste Fries na Monasch zelf, is David de Jong uit Drachten. Hij staat op nummer 15.