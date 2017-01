Politie mailt duizenden mogelijke slachtoffers cybercrime

De politie Noord-Nederland stuurt deze week een mail naar ruim 20.000 e-mailadressen met het advies om de inloggegevens te veranderen. Dat advies is naar aanleiding van een groot onderzoek naar cybercrime.

Bij een verdachte die in oktober is aangehouden, zijn duizenden inloggegevens van personen gevonden. De politie zegt dat sommige daarvan zijn gebruikt om via internet mensen op te lichten, goederen te kopen of te gokken. Of alle gegevens zijn gebruikt, is niet te achterhalen.