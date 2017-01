Darter Danny Noppert wordt donderdagavond gehuldigd voor zijn prestatie op het Lakeside-wereldkampioenschap darten in het Engelse Frimley Green. De happening vindt plaats in bowlingcentrum 't Haske in Joure, Nopperts woonplaats.

Noppert verloor zaterdag de finale van Engelsman Glen Durrant met 7-3. De wedstrijd was het debuut voor de 26-jarige Jouster op het wereldkampioenschap. Noppert is de eerste Fries die ooit de finale behaald heeft.