Patiënten kunnen vanaf februari zichzelf aanmelden in ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen en in het St. Antoniusziekenhuis in Sneek bij een poliklinische afspraak.

Om 'in te kunnen checken' moeten patiënten hun paspoort of ID-kaart scannen bij de aanmeldzuil. Aan de hand van het BSN-nummer krijgt de patiënt een aantal vragen. De gegevens worden alleen gebruikt door de arts die de informatie nodig heeft