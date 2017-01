Waddenkunstproject Sense of Place zoekt investeerders

Sense of Place kreeg een startsubsidie van 1,4 miljoen euro voor de periode 2014-2018. Dat is veel minder dan de 4 miljoen een paar jaar geleden was toegezegd. Oorzaak is volgens Mulder dat de financiering van Culturele Hoofdstad langzamer gaat dan verwacht. Alle projecten moeten daarom inleveren.

Eenderde binnen

De startsubsidie is ongeveer 35 procent van het geld dat nodig is om de projecten te realiseren. Sense of Place is een langetermijnplan met een begroting tot 2025. De rest van het geld, dus zo'n tweederde deel, wordt gezocht bij fondsen en investeerders zoals bedrijven. Volgens Joop Mulder gaan de gesprekken goed, maar worden er niet steeds handtekeningen gezet.

De kunstwerken zijn Wachten op Hoog Water van Jan Ketelaar, Zeven Streken van Marc van Vliet, Windwerk en Wadland van SleM/Bruno Doedens, Camera Batavia van Arjen Boerstra, Gat in de Dijk van Leo van der Ploeg en Dijk van een Wijf van Nienke Brokke. De projecten zijn in ontwikkeling. Mulder: "Er is nog geen enkel project in kannen en kruiken."

Wachten op hoog water

Een van de zeven kunstwerken van Sense of Place is het beeld Wachten op Hoog Water van de Drachtster kunstenaar Jan Ketelaar. Er is een inzamelactie gehouden om de kunstenaar verder te helpen. Die actie liep rond 8 januari af en heeft bijna 11.000 euro opgeleverd. Joop Mulder heeft de crowdfundingsaksje opgezet. Hij wil de kunstenaar helpen zijn droom waar te maken en het beeld op de zeedijk te krijgen. Mulder: "Jan Ketelaar is een prachtige kunstenaar en hij verdient een mooie plek." Het beeld komt bij Holwerd zodat het ook deel kan uitmaken van het toekomstige Holwerd Aan Zee.

Wachten op Hoog Water bestaat uit twee vrouwen van zo'n zes meter hoog, een dikke en een dunne vrouw, die elkaar bij de hand willen nemen. Met het beeld wil Ketelaar balans en uitwisseling tussen mensen verbeelden.