Hosper: "FNP moet hard werken om te groeien"

De FNP moet er hard aan werken om groter te worden in provinciale staten. Dat zegt voorzitter Ultsje Hosper. Volgens Hosper staat het grootste deel van de Friezen positief tegenover het Fries en een zelfstandige provincie Fryslân. Dar dat vertaalt zich niet in politieke macht. De FNP zit wel in een aantal gemeenten in het college en heeft wel aardig wat zetels in gemeenteraden. Maar er zijn ook nog genoeg gemeenten waar de partij amper een rol speelt. Ook in provinciale staten moet de FNP groeien, zegt Hosper.