Duizenden handtekeningen voor Leeuwarder schaapherder

De gemeente Leeuwarden laat weten de petitie voor schaapherder Sam Westra 'een mooi initiatief' te vinden. "Dit zegt iets over het goede werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. De gemeente waardeert dit. De aanbestedingsprocedure, voor de nieuwe termijn van vier jaar is zorgvuldig gevolgd, met gelijke kansen voor alle inschrijvers. De heer Westra heeft bezwaar tegen de gunning gemaakt. De komende dagen wordt beoordeeld of dit bezwaar gegrond is."