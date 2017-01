Deur politiebureau Oosterwolde alweer vernield

De toegangsdeur van het politiebureau in Oosterwolde is afgelopen weekend voor de tweede keer in een week tijd vernield. Een onbekend heeft stoeptegels tegen de ruiten gegooid. Die raakten zwaar beschadigd. Vorgie week werd na de eerste vernieling een 30-jarige vrouw uit Oosterwolde aangehouden. De vrouw was eerder opgepakt omdat ze steeds het alarmnummer 112 belde. De politie heeft toen haar telefoon in beslag genomen. Beide keren had de vrouw niet gedronken.