Medewerkers autobedrijf Exmorra blussen zelf brand

Medewerkers van een autobedrijf aan de Surein in Exmorra hebben maandagmorgen zelf een brand in het bedrijf geblust. De brand ontstond in het dak, bij de pijp van de kachel. Door snel ingrijpen konden medewerkers voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Sommige medewerkers kregen rook binnen en zijn door ambulancepersoneel behandeld.

Vanwege het rieten dak op de boerderij waarin het bedrijf zit, heeft de brandweer een deel van het dak verwijderd om er zeker van te zijn dat er geen vuur meer tussen het riet en de dakpannen zat.