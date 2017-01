Leeuwarder gedupeerd door gestolen handbike

Leeuwarder Gerlof Dijk doet op Facebook een dringende oproep om zijn gestolen handbike terug te krijgen. Zondagmiddag is die gestolen bij een supermarkt aan het Hoeksterpad in Leeuwarden. "Dat er zulke mensen op de wereld zijn!", schrijft hij. Dijk is afhankelijk van zijn handfiets. Hij gebruikt de fiets om naar zijn werk te gaan. Ook gebruikt hij de fiets veel voor zijn plezier.

Hij doet een beroep op de dief om de fiets weer terug te brengen. Veel mensen hebben intussen het bericht van Gerlof Dijk op Facebook gedeeld.