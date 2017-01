Leeuwarder gedupeerd door diefstal handbike

Hij doet een beroep op de dief om de fiets weer terug te brengen. Veel mensen hebben intussen het bericht van Gerlof Dijk op Facebook gedeeld.

Een handbike is een los onderdeel met een wiel, ketting en handvatten dat aan een rolstoel kan worden gekoppeld. Daardoor wordt de rolstoel een soort driewieler die met de handen aangedreven en gestuurd kan worden. Gerlof ging boodschappen halen en had zijn handbike in de fietsenstalling gezet, zodat hij met zijn rolstoel door de supermarkt kon. Toen hij terugkwam, was de handfiets weg.

Op maat gemaakt

De handbike is speciaal op maat gemaakt voor de rolstoel van Gerlof. "Ik zou niet weten wat een ander er mee kan. Het enige dat ik kan bedenken, is dat ze hem doorverkopen willen of uitelkaar willen halen, maar ik hoop dat dat allebei niet gebeurt." De handbike betekent veel voor Gerlof. "Nu ik hem kwijt ben, ben ik een stuk afhankelijker. Ik moet nu meer met de taxi regelen, maar ik wil het liefst zoveel mogelijk zelf doen, dus ik baal er enorm van dat ik hem kwijt ben."

Er wordt nu wel geprobeerd een nieuwe of tijdelijke handbike te regelen voor Gerlof, maar het liefst wil hij zijn eigen terug. Mensen die wat hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.