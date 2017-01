GroenLinks: "Er moeten mensenlevens worden gered"

In Fryslân zijn tweehonderd plaatsen in de noodopvang direct beschikbaar voor vluchtelingen die nu vastzitten in Turkije, Griekenland of Servië. Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Retze van der Honing. Hij vindt dat we uit menselijk oogpunt niet kunnen toelaten dat vluchtelingen langer in de barre omstandigheden in de kampen kunnen blijven zitten. Daarom roept hij Nederland en Europa op tot actie om deze mensen te helpen.