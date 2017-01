VIDEO: Spanning in darterscafé met WK-finale Danny Noppert

De supporters van darter Danny Noppert uit Joure leefden erg mee in café De Stam, maar het mocht niet baten. Noppert verloor zondagavond de finale van de Lakeside van dartbond BDO in Frimley Green. Glen Durrant was met 7-3 in sets te sterk voor de 26-jarige Noppert.

Het café aan het Douwe Egbertsplein in Joure zat helemaal vol met dartliefhebbers en vrienden van Danny Noppert. Ze leefden erg mee. Na afloop van de verloren finale was het eerst stil in het café, maar daarna volgde snel een applaus voor de Jouster darter.