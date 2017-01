Vragen PvdA Leeuwarden over schapen voor groenbeheer

De PvdA-fractie in Leeuwarden wil van het college van b. en w. weten welke gevolgen de nieuwe aanbesteding van het hoeden van schapen voor het groenbeheer heeft. Ook willen ze weten waarom het contract van de hedendaagse stadshoeder Sam Westra niet verlengd is.

Door een nieuwe hoeder aan te trekken, moeten de schapen die nu grazen mogelijk naar de slacht. De PvdA wil weten of er voldoende over nagedacht is en of dit nog kan worden voorkomen.