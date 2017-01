"Het is erop of eronder voor weidevogels in Fryslân"

Het is erop of eronder voor de weidevogels in Fryslân. FNP-voorzitter Ultsje Hosper luidt de noodklok en roept de provincie op in actie te komen. Hosper hield bij de nieuwjaarsreceptie van de partij in De Westereen een pleit voor 'natuurinclusieve landbouw', waarin boerenbedrijven en het in stand houden van de natuur beide belangrijk zijn.