Darter Danny Noppert verliest finale Lakeside

Het is darter Danny Noppert uit Joure zondagavond niet gelukt het Lakeside World Darts Championship van de dartbond BDO te winnen. In de finale was Glen Durrant te sterk voor de 26-jarige Noppert. Het werd 7-3 voor Durrant. Noppert leverde veel strijd, maar miste een aantal cruciale dubbels. Durrant profiteerde hier optimaal van.

De eerste zes sets gingen gelijk op, terwijl beide darters elkaar regelmatig braken. Daarna liep Durrant uit naar 5-3 en 6-3. Noppert maakte het nog even spannend, maar Durrant was koel en maakte het af: 7-3.