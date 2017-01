Het Europese kampioenschap shorttrack in Turijn leek voor de Nederlandse mannen op een teleurstelling uit te lopen. Voor Sjinkie Knegt zat er niet meer in dan een derde plaats in het eindklassement, terwijl hij op meer had gehoopt. Toch was er na afloop nog een reden voor een klein feestje, want de mannen van de aflossingsploeg pakten de Europese titel.