Voor shorttrackster Suzanne Schulting verliep het EK shorttrack in Turijn teleurstellend. Ze werd zaterdag gediskwalificeerd op de 500 meter en raakte in de halve finale van de aflossing geblesseerd door een vervelende val. Schulting had van tevoren aangegeven dat ze voor niets minder ging dan een Europese titel. Een weekend om snel te vergeten dus, maar ook leerzaam, vindt Schulting.