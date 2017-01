Sjinkie Knegt gediskwalificeerd op de 1000 meter

Sjinkie Knegt is gediskwalificeerd in de finale van de 1000 meter op het EK shorttrack in Turijn. Knegt reed vanaf de start op de laatste positie. In de laatste bocht ging hij concurrent Semen Elistratov voorbij en eindigde als derde achter de gebroeders Liu. Hij werd echter gediskwalificeerd omdat de inhaalactie op Elistratov niet volgens de regels was.