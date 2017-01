Rianne de Vries uitgeschakeld op 1000 meter

Rianne de Vries heeft op het EK shorttrack niet voor een stunt kunnen zorgen. Op de 1000 meter werd ze al in de kwartfinale uitgeschakeld toen ze probeerde om de Russische Ekaterina Konstantinova in te halen. Dit pakte niet goed uit. Daardoor werd ze vierde in haar kwartfinale en dat was niet genoeg om door te gaan naar de halve finale.

De 1000 meter werd gewonnen door Sofia Prosvirnova uit Rusland. Tweede werd Andrea Keszler uit Hongarije en Ekatarina Konstantinova werd derde.