"Noppert maakt grote kans op wereldtitel Lakeside"

Danny Noppert maakt een grote kans op de titel bij het Lakeside World Darts Championship van de dartbond BDO in het Engelse Frimley Green. Dat zegt zijn broer Erwin Noppert, die al de hele week al bij zijn broer is. Danny Noppert won zaterdagavond met 6-3 in sets van Darryl Fitton uit Engeland.