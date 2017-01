VV Heerenveen wint verrassend van Woezik

Na negen minuten maakte Jordy Veenstra al de 1-0 voor Heerenveen en even later zorgde Niels den Haan voor de 2-0 door een fraaie kopbal. In de tweede helft scoorde Jordy Veenstra weer tijdens de 78e minuut en zorgde voor de 3-1. Door de overwinning staat Heerenveen nu al op de elfde plek in de hoofdklasse.

Heerenveen – Woezik was slechts één van de twee wedstrijden die zondagmiddag gespeeld werden in de hoofdklasse, de andere wedstrijden gingen niet door. Dat gebeurde ook bij De Bataven tegen Sneek Wit Zwart.