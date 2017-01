Bij twee ongelukken in Sneek zijn zondagochtend twee mensen gewond geraakt. Het eerste ongeluk was op de Oude Oppenhuizerweg. Een autobestuurder werd niet goed, en reed tegen een boom. De bestuurder is mei de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het tweede ongeluk was op de oprit van de rondweg naar Joure, bij de wijk Duinterpen. Een auto raakte in de slip en kwam tegen de vangrail. Daar raakte een inzittende bij gewond aan zijn schouder.