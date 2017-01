Politie Leeuwarden heeft handen vol aan drankrijders

De Leeuwarder moest blazen en daaruit bleek dat hij teveel had gedronken. De man is aangehouden voor het verlaten van de plek van het ongeluk en voor het rijden onder invloed. Op het politiebureau is zijn rijbewijs in beslag genomen.

Iets verderop, in de Prins Hendrikstraat, is een 39-jarige inwoner uit Letland betrapt op het rijden met drank op. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en kreeg daarbij een dikke boete. Een Leeuwarder van 33 jaar moest ook zijn rijbewijs inleveren. Hij was met zijn auto tegen een boom gereden en heeft het daarna op een lopen gezet. De aanrijding was op de Gerbrandyweg in de stad. Omstanders zagen dat de bestuurder uit de auto was gestapt en de wijk Bilgaard was ingelopen.

De politie trof de man aan op de De Fennen. Uit de blaastest kwam dat de man teveel had gedronken. De man was daarnaast ook nog gewond geraak aan zijn gezicht door het ongeluk en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is een bloedproef bij hem afgenomen.