Politie betrapt graffitispuiters op station Leeuwarden

Een van de mannen klom over een hek en sprong bovenop een geparkeerde auto van Arriva. Het ziet ernaar uit dat de auto onbeschadigd is gebleven. Politiebikers hebben de twee verdachten aangehouden. Ze zitten vast.

Bij het treinstel heeft de politie nog een rugtas gevonden met verfspuiten. Ook op de vluchtroute van de mannen troffen agenten het een en ander aan. Alles is in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.