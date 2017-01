"Ik had Ødegaard liever eerder op het veld gehad"

Ødegaard heeft een keer balcontact gemaakt. "Er zullen wel meer volgen denk ik" zegt Streppel. "We gaan nog veel van hem zien." Vanuit Noorwegen was er veel belangstelling voor het debuut van Ødegaard. Het werd er live uitgezonden. "We willen hem een beetje uit de wind houden, maar dat is volgens mij wat moeilijk in Noorwegen. De helft van Noorwegen zit nu hier."

Martin Ødegaard geldt als groot talent. Hij debuteerde voor het Noorde elftal als jongste speler ooit in een EK-kwalificatieduel. Toen was hij nog maar 15 jaar oud. Hij staat onder contact bij Real Madrid, en speelt op huurbasis voor SC Heerenveen. Hij is 19 jaar oud.