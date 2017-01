Code geel: KNMI waarschuwt voor gladde wegen

Het KNMI waarschuwt in het hele land voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In Fryslân zijn de wegen niet overal schoon. Er ligt sneeuw op, en met tempertaturen rond het vriespunt kunnen die zomaar bevriezen. Bovendien zijn er zo nu en dan winterse buien: sneeuw, wind of hagel. Het verkeer moet daar goed rekening mee houden.