Urk en D' Boys winnen open Fries kampioenschap zaalvoetbal

Op de 30e editie van het open fries kampioenschap zaalvoetbal in Franeker is Urk kampioen geworden bij de heren. De ploeg versloeg in de finale na strafschoppen Puinhoop United uit Heerhugowaard. De reguliere eindstand was 2-2, maar na penalties won Urk met 3-2. Dat leverde niet alleen de grootste beker op, maar ook 1.000 euro voor de club. De derde prijzen waren voor Broekster Boys en Franeker zaterdag.