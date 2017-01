Er heeft zaterdagavond een korte uitslaande brand gewoed in een woonhuis in Sneek. De brand trok door nog onbekende oorzaak uit in een berging van de woning. Meerdere eenheden van de brandweer reden uit voor de brand, omdat gedacht werd dat er nog mensen in het huis aanwezig waren. Het bleek echter dat de bewoners al buiten waren.

De brandweer had het vuur snel onder controle.