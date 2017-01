Basketballers Aris winnen met matig spel van Weert

De basketballers van Aris Leeuwarden hebben zaterdagavond gewonnen van Weert. In Leeuwarden werd het 103-97 voor Aris. Aris keek lange tijd tegen een achterstand aan. In het eerste kwart kwam achter met 27-24 en in het tweede kwart werd die achterstand nog groter: 56-47. Ook in het derde kwart konden de Leeuwarders niet terugkomen: 78-71. Pas in het laatste kwart deed Aris wat terug en werd zelfs een voorsprong genomen. Met matig spel eindigde de spectaculaire pot in 103-97.