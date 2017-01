Friese fractie GL wil vluchtelingen ophalen in Griekenland

"Menselijkheid sneeuwt onder"

“Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!", schrijven de GrienLinks'ers. Er zou in Friesland voldoende ruimte zijn en het draagvlak voor opvang is ook aanwezig: "In Friesland is er bereidheid en draagvlak voor opvang, dat is gebleken tijdens de periode vorig jaar van crisis- en noodopvang."

Dupe

Volgens de fractie mogen de vluchtelingen niet de dupe worden van de Turkijedeal en moet er zo gauw mogelijk actie worden ondernomen: "We roepen de ministerraad op om vluchtelingen die vast zitten in de ijskoude procedure van de Turkijedeal op te halen uit de tentenkampen. 'Niet afwachten, maar nu!'"