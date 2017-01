Het Fries moet een volwaardig vak worden op alle scholen in Fryslân en de onderwijsinspectie moet daar steng op toezien. Dat zei fractievoorzitter Corlienke de Jong van de FNP in Provinciale Staten op de nieuwjaarsreceptie van de partij. De Jong zou graag zien dat alle basisscholen in de provincie drietalig worden (Fries, Nederlands, Engels) en dat het Fries in het voortgezet onderwijs een examenvak blijft.