SC Heerenveen begint goed aan tweede seizoenshelft

Sportclub Heerenveen is goed begonnen aan de tweede helft van het seizoen. OIn het Abe Lenstra Stadion wonnen de Feansters met 2-0 van ADO Den Haag. Heerenveen was veel sterker dan ADO, maar kon dat lang niet omzetten in goals. Pas in de 63e minuut kwam Heerenveen op een voorsprong door een doelpunt van Reza Ghoochannejhad. Een minuut later besliste Ghoochannejhad de wedstrijd door ook voor de 2-0 te tekenen. Heerenveen bleef druk zetten, kreeg een penalty, maar scoorde niet meer.