Maatschappelijke claim tegen Succes Awards

Bij het Rotterdamse advocaten-kantoor Wybenga hebben zich enkele tientallen mensen gemeld voor een gemeenschappelijke claim tegen de National Business Succes Awards. Dat heeft het kantoor zaterdag laten weten. Ze hopen via een procedure hun inleg terug te krijgen. Wanneer de procedure begint, is nog niet bekend.

De mensen deden mee voor een prijs voor hun bedrijf. Daar zaten ook Friese bedrijven bij, zoals Faber Audiovisuals in Sint-Annaparochie, Snoek Hoveniers in Grou en ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen.