Burgemeester Albert de Hoop van de gemeente Ameland heeft zaterdagmiddag geholpen bij het bestrijden van een brandje. Bij zijn buurman aan de Duinweg in Nes stond in de garage een grasmaaier in brand. De burgemeester heeft samen met zijn buurman de zitmaaier uit de garage getrokken. Zo werd voorkomen dat het vuur zich verder kon uitbreiden.

De brandweer heeft het vuur uiteindelijk gedoofd.