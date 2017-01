Harkemase Boys neemt drie punten mee uit Almere

Harkemase Boys heeft de wedstrijd in de derde divisie tegen Jong Almere City gewonnen. Het was voor de Boys de eerste wedstrijd na de winterstop. In het begin van de wedstrijd had Almere het overwicht, maar het was Harkemase Boys dat de score opende door een goal van Matthijs Hardijk. Voor de pauze werd het ook nog 2-0 door Heine Uuldriks.