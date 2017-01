Darter Danny Noppert uit Joure heeft zaterdagavond de finale bereikt van het Lakeside World Darts Championship in het Engelse Frimley Green. De 26-jarige Noppert won in de halve finale met 6-3 in sets van Darryl Fitton uit Engeland. Het werd 3-0,3-1,2-3,2-3,3-0,1-3,3-0,3-1,3-0 voor Noppert. Hij speelt zondag om de titel tegen Glenn Durrant of Jamie Hughes.

Het is voor Noppert dit jaar zijn debuut op het podium van de Lakeside Country Club.