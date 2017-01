Sjinkie Knegt heeft op de 500 meter goede zaken gedaan voor het klassement van het EK shorttrack. Hij won de 500 meter. Dylan Hoogerwerf werd tweede en Victor An uit Rusland werd derde.

Knegt stat na twee afstanden op de tweede plaats in het klassement met 36 punten. Leider in het klassement is de Rus Semen Elistratov, die 39 punten heeft. Op de derde plaats staat Dylan Hoogerwerf. Hij heeft 22 punten.