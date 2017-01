PvdA stemt in met soepeler kinderpardon

De PvdA gaat de verkiezingen in met een pleidooi voor een ruimer kinderpardon. De eis dat kinderen meewerken aan hun uitzetting wordt geschrapt wat de partij betreft. De partijleiding wilde dat in de afgelopen kabinetsperiode niet, maar stemde er zaterdag op het partijcongres toch mee in. Daarmee is de actie van Noordelijke PvdA'ers voor een soepeler kinderpardon geslaagd.