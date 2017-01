Shorttracker Sjinkie Knegt uit Bantega is slecht begonnen aan het EK shorttrack in Turijn. Knegt ging in de finale van de 1500 meter onderuit en kreeg ook nog een diskwalificatie. Hij eindigde daardoor op de zesde plaats in de A-finale en krijgt dus maar 3 punten voor het klassement.

De 1500 meter werd gewonnen door de Rus Semen Elistratov. Shaoang Liu uit Hongarije werd tweede en Vladislav Bykanov uit Israël werd derde.