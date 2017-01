Suzanne Schulting buiten it podium op de 1500 meter

Suzanne Schulting uit Tijnje is vierde geworden op de 1500 meter op het EK shorttrack in Turijn. Ze had zich als enigste rijdster geplaatst voor de A-finale. Schulting heeft met het vierde plek 8 punten gepakt voor het algemeen klassement.

De 1500 meter werd gewonnen door Arianna Fontana (Ita), voor Sofia Prosvirnova (Rus) en Lucia Peretti (Ita). Zij pakken daarmee respectievelijk 34, 21 en 13 punten.