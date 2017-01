De dekhengst Jasper 366 is de oudste hengst die meedoet aan de Friese hengstenkeuring in het WTC in Leeuwarden. Hij is een ware grootheid in de Friese hengstenwereld. Fokker en eigenaar Teake Wijma en zijn dochter Baukje hoopten van tevoren dat de liefhebbers ook dit jaar weer op de banken staan mocht Jasper de arena betreden. En dat deden ze.