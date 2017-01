Verwaaide Afsluitdijk Open-lopers krijgen toch geld terug

De initiatiefnemers willen graag dat er een nieuwe editie komt van het hardloopevenement op de Afsluitdijk. Ze onderzoeken no of dat mogelijk is, maar kunnen niet garanderen dat het lukt. De Afsluitdijk moet dan 12 uur worden afgesloten, en ook de bruggen kunnen niet open. Eerder heeft Rijkswaterstaat al gezegd dat het erg lastig zal worden om dat voor elkaar te krijgen.