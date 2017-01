"Dan geeft iemand je een lel met een pistool op je kop"

"Dan komt er iemand op je af die je een lel met een pistool op je kop geeft", dat vertelt Valentino Selva, volgens hemzelf een ''Ras-Sneker met een Italiaans hart.'' Bij in gewelddadige overval op zijn huis stond hij oog in oog met zijn overvallers. "En ook als sterke beer, ben je nergens als ze met wapens komen". Valentino woont momenteel 's winters in Italië en zomers in Makkum.