In de nacht van donderdag op vrijdag is er in Dokkum en Damwoude drie keer ingebroken in bedrijfsbusjes. Dat was het geval op de Koailoane in Damwoude, en in Dokkum in de Bonifatiuspolder en de Markol. Uit de bussen in gereedschap gestolen. De politie vraagt mensen die wat gehoord of gezien hebben om zich te melden.