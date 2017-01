Twee mannen van 18 en 24 jaar hebben vier weken celstraf gekregen omdat ze in december in Drachten vier flesjes parfum gestolen hebben. De straf is gelijk aan de eis van de officier van Justitie. Beide mannen wonen in het asielzoekerscentrum van Drachten.

Een bewakingscamera heeft het delict vastgelegd. In de kamer van de jongste verdachte vond de politie het parfum. De mannen zitten vast in de gevangenis van Ter Apel. De kans dat hun asielaanvraag wordt goedgekeurd, is erg klein.